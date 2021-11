Mensen, niet zo somber. Er is ook goed nieuws, in dit snotterende tranendal vol hoestende mensen, QR-fraudeurs en overige asocialen. Als het goed is krijgen we in Nederland maar liefst ACHT KERNCENTRALES en heeft iedereen het nooit meer koud, is er nooit meer een stroomstoring en hebben we voldoende elektropeut om alle deugauto's van tweedekamer-leden op te laden. Op tafel in de formatie-gesprekken: hele grote stappen naar een Betere Wereld. Eindelijk. Het ambitieuze getal ACHT wordt genoemd omdat er na het "polderen" er dan misschien 1 of 2 overblijven, maar laten we dat polderen nu eens gewoon overslaan en gewoon keihard ACHT KERNCENTRALES bouwen, en fluitend de klimaatdoelen al in 2035 halen. Nu nog onderhandelen waar die centrales komen! Wij zeggen: vier in Groningen (wegens jarenlang zeiken). Twee op de Hoge Veluwe (goed tegen de wolven ook), eentje in Ter Apel (lekker dicht bij de Duitse grens en heel veel hoog opgeleide goedkope workforce in de buurt) en dan doen we er nog eentje in het Vondelpark, want met die 14 luizige kudtwindmolens redden ze het toch niet in 020. Zin in de toekomst!