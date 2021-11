Hartverscheurende beelden van bibberkindertjes bij de Pools-Witrussische grens natuurlijk. Maar wat we niet zien en zagen is dat de asielinstroom via de Minsk-route al maanden aan de gang is. Even verderop, waar geen camera's zijn, gaan ze prinsheerlijk de grens over, geholpen door enthousiaste mensensmokkelaars en dan een helse rit door Polen en Duitsland.

In totaal zijn er nu 53 instromers uit Minsk in Nederland. Aangetroffen door de Marechausse, na controles in de grensstreken des Nederlands, en naar Ter Apel/Budel overgebracht IND registreert trouwens NIET via welke route de instromers komen & we willen dan ook gaarne zsm een motie zien waarin wordt voorgesteld daar PER DIRECT mee te beginnen.

Ook kunnen die 5000 BOA'S die door de nieuwe lockdown niets meer te doen hebben van Nieuwe Statenzijl tot Vaals patrouilleren met röntgenlasers en gewoon ALLE busjes aanhouden en controleren. De mensensmokkelaars arresteren we, en zetten we vast op een detentie-eiland. Als we er dan genoeg hebben, ruilen we met GazProm.

De mensen die Nieuwsuur sprak reisden in kleine wagens met soms vijf tot acht mensen aan boord. Hun chauffeurs bleven anoniem er werd geen woord gewisseld. De 26-jarige Alaa uit Syrië: "Het is alsof je met iemand te maken hebt zonder identiteit. Je komt niets van ze te weten: Ze brengen je van A naar B en daarna wissen ze al hun sporen." Ook de Ali (26) uit Jemen had die ervaring: "We mochten onze telefoon niet eens meenemen. Ze zeiden: 'Geen telefoon, niet bellen. Blijf zitten tot we jullie in Nederland afzetten'."

Vanavond in Nieuwsuur Part Deux van deze nieuwe migratiecrisis & maandag heeft Bente Becker nieuwe cijfers asielinstroom. Zin an!

Lukashenko dreigt pijpleiding af te sluiten

50 VLUCHTEN, PER WEEK

Ook ff controleren: cementwagens