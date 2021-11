Nederland faciliteert drugshandel en productie. Zeer lage straffen, zeer lage pakkans, naïeve politie, justitie en het OM: het lijken allemaal blinde kinderen in de mist. Ik heb een paar "invallen" in de buurt gezien (toen ik nog in NL woonde) en het was gewoon satire. Een paar, vooral vrouwelijke, blonde, politieagenten in gewone politiekleding die aanbellen/kloppen en een halve dag staan wachten. De deur ging uiteindelijk open. De politiedames gingen naar binnen. Na een half uur kwamen ze eruit. Dezelfde middag werd vanuit dat pand gedeald. Dat zie je heel makkelijk.

In Polen, waar ik woon, ziet een politie inval in een drugspnad/lab als volgt uit: tientallen commando's gekleed in oorlogskledij, zelfs met kogelvrije broek en schoenen, gooien een paar granaten naar binnen, zorgen voor totale desorientatie, doofheid en rookgordijn, de deur wordt opengeblazen met explosief, via alle resterende ramen en nooduitgangen komen ook commando's naar binnen. Na een paar minuten worden de verdachten in alleen een onderboek, geketend, met speciale muilkorf en gezichtsbedekking naar buiten gebracht en extreem geweld en vernedering in de politiebusjes gesmeten. Het 'feest' moet nog voor ze beginnen want zeer waarschijnlijk krijgen ze zo'n 10 jaar cel (zonder Sony Playstation zoals in NL en gratis hoeren in het gevang 1x per maand). Nou, je kunt je zonder verdere toelichting alles voorstellen bij een Poolse cel. Het leven eindigt voor die gasten op dat moment.