U gaat deze winter helemaal doodgegooid worden met Tiny House dit en Tiny House dat. Allemaal onderdeel van een neocommunistisch immigratiecomplot om maar zoveel mogelijk mensen bovenop elkaar te proppen in Nederland. Want TriState City moet er komen, met 30 miljoen nieuwe buren uit Eritrea. Meestal ziet u plaatjes van superschattige Tiny Houses, in de natuur. Dat is gelul. Want zoveel natuur is er helemaal niet, en al helemaal niet in Nederland. (PLAATJES)

Life UNCONTAINED is een YT-channel waar u een stel kunt volgen dat al jaren een gigantisch vrijstaand nanohuis aan het bouwen is, van zeecontainers. Van die groene Evergreens, ook wel bekend van de Suez-Crisis. Stel in Texas is al 4 jaar bezig, en helemaal offgrid enzo. Dergelijke containers koop je al voor 1500 tot 3000 euro. Zet ze op de boot naar Canada of Alaska, en ga daar maar lekker de Tiny House uithangen. Doei.