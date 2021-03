Nou, daar gaan wij de beste stuurlui eens even wat van zeggen. Met 220.000 ton, 400 meter lang en 59 meter breed een van de grootste containerschepen ter wereld op weg naar Rotterdam, maar komt waarschijnlijk iets later aan met z'n 20.000 containers. Volgens de Taiwanese operator Evergreen Marine Corp werd het schip de kade in geblazen door een "sterke wind" en dat hebben we vooralsnog maar te geloven. Live AIS-tracker hier. Het schip ligt sinds gisteravond muurvast, vanaf de kade uitgraven (foto na breek) heeft voorlopig weinig zin. Dan maar volledig ontladen ÓF het Nederlandse SMIT Salvage met hun ondoenlijke grote takelkranen erop los laten. Enfin, honderden andere containerschepen liggen nu in een file (video na breek) en dat kost dus heel veel geld per minuut. De global energy supply chain heeft in ieder geval al een flinke tik te pakken. Lege schappen bij de Action Nederland in opstand!

Het is niet vol het is druk!

Alle beetjes helpen