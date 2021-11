Hmmm, aantal volledig gevaccineerden in ziekenhuizen / IC's neemt behoorlijk toe .

RIVM: In oktober was 16% van de bevolking van 18 jaar en ouder niet of niet volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Ruim de helft (56%) van de COVID-19 patiënten in het ziekenhuis was in die maand niet of niet volledig gevaccineerd. In september was dat 73%.

Op de intensive care was in oktober 70% van de COVID-19-patiënten niet (volledig) gevaccineerd, in september was dat 83%.