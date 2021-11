De zaterdag bleek teleurstellend daar op dat Mexicaanse asfaltlint, dus Max en zijn stieren moeten aan de bak. Nu is een tweede startrij misschien heel zo slecht niet bij de lange sprint naar de eerste bocht waardoor Max mogelijk kan profiteren van de slipstreams van de zilveren pijlen voor hem. De Red Bull heeft de snelheid dus nog niets is verloren op deze Narcos-baan op hoogte. Saunaboy Bottas zal zijn activistische collega uiteraard snel vrij baan geven, maar in het verleden heeft de Fin Max nog nimmer lang achter zich weten te houden, dus dat moet geen probleem zijn. De echte strijd gaat natuurlijk tussen HAM en VER en we zitten er klaar voor. Frisse Sol in de hand en taco's op tafel; laat de zoveelste clash tussen de racegiganten maar komen. Nuchtere Nederlander versus onder druk staande Brit. Dit kan eindigen in het mooiste gevecht van het jaar of een deprimerend tranendal in een bandenstapel. Hoe dan ook, we zitten er klaar voor. De lichten doven om 20:00 uur en dan gaan we racen!

UPDATE: Max beslist het met een briljante actie in de eerste bocht. Lewis P2 en Checo op P3.

Ze zijn wel lekker enthousiast