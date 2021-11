Dit hebben wij dus altijd al geroepen. Met brainwashen en indoctrineren kún je gewoon niet vroeg genoeg beginnen. Hoe kleiner het kind, hoe ontvankelijker het is voor de gewenste propaganda. Dat werkt in religies al duizenden jaren uitstekend, in diverse dubieuze regimes nu en in het verleden is het een bewezen methode, sektes varen er wel bij en elke warlord in duister Afrika weet dat je geen oorlog wint zonder goed gedrilde kindsoldaatjes. In normale tijden maken mensen zich zorgen over hoe een kind wanneer met wat wordt geprogrammeerd. Maar dit zijn geen normale tijden. Want het is oorlog. Cultuuroorlog, identiteitsoorlog, deugoorlog, ideologische oorlog. De beste drammer met de meeste nietsvermoedende kindsoldaatjes wint. En nu vooruit!

