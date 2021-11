Het omvolken van het spellingsalfabet is volkomen zinloos. In een inclusieve, diversie, van alle smetten gezuiverde samenleving hoef je helemaal niet meer te kunnen spellen. Spellen is van gisteren, van uit een tijd dat alles en iedereen nog gekoloniseerd was. Na de dekolonisatie kan twee plus twee vijf zijn, dus is spellen ook niet meer nodig. Je schrijft wat je hoort, als je nog in staat bent of het überhaupt zinvol vindt om iets op te schrijven, en als iemand met jouw schrijfwijze moeite heeft, dan zeg je gewoon "racist".

Een dergelijke houding geldt niet enkel het spellen, het geldt elke traditie die als "witte" traditie kan worden gedefinieerd, dus letterlijk élke Nederlandse traditie, want nederland is qua tradities nou eenmaal een "wit" land, zoals ik noem maar wat, Ghana qua tradities nou eenmaal een "zwart" land is. Hier ga ik meteen al in de fout natuurlijk, want "wit" is "wit", maar 'zwart" is inmiddels "Zwart", want het kan niet duidelijk genoeg zijn wie im de nieuwe verhoudingen méér en béter is dan de ander.

Dus, wil je deugen, strort je dan op een Nederlandse traditie, het geeft niet welke, constateer dat die traditie, omdat het een Nederlandse traditie is een "witte " traditie is, en spreek er schande van. Ga vervolgens aan het dekoloniseren, hetgeen niets meer is dan het geforceerd inkleuren van de traditie in kwestie, en presenteer het gedekoloniseerde eindresultaat als een goede daad. Hoe méér wortels met het verleden bij dat omkatten doorgesneden worden, des te beter. het gaat er tenslotte om dat alle eigenheid van die traditie wordt vernietigd, kapotgemaakt, om zeep geholpen, zodat het eindresultaat totaal geen historische context heeft, behalve dan die van dit tijdsgewricht, de Woke-context.

Dekoloniseren is de tactiek van de verschroeide aarde, Wat overblijft is een grotere chaos dan die welke gevonden werd binnen de muren van de Toren van Babylon. Alles kan, alles mag, alles móet ook, als het maar geen "witte" oorsprong heeft.

Dus waarom nog spellen?

We monsteren allemaal aan op het grootste Narrenschip dat ooit gebouwd is. Van elke kleur twee, van elk gender twee, van elke migratie-achtergrond twee? Nee, waarom twee? Het kunnen er ook drie zijn, of vijf, of duizend. En enkel toegang met een geldige QR-code, een die bewijst dat je gedekoloniseerd bent. En degenen die kunnen aantonen dat ze een booster-dekolonisatie hebben ondergaan mogen op het voordek.

En waar gaat dat Narrenschip naartoe? Dat weet niemand, want een gedekoloniseerd schip heeft geen koers en geen bestemming, op een gedekoloniseerd schip wordt geen sextant gebruikt, noch enig ander navigatiemiddel. Het schip heet Woke en laat zich simpelweg meevoeren door de wind. Niemand is de kapitein, iedereen is de kapitein. En niemand is matroos of bootsknecht. Het schip is stuurloos, het schip deugt.