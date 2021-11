De A is van Aanpassen.

Hoe moeilijk kan het zijn?

De grootste problemen zijn juist ontstaan omdat de mensen zich niet (willen) aanpassen.

Asociaal gedrag en dat wordt telkens beloond met een aanpassing van de gastheren en dames.

Omgekeerde wereld.

Ipv een samenleving te creëren leven we ondertussen in een paar werelden in één land.

Niks samenleving, niks smeltkroes. Parallelwereldjes.

En nu moet zelfs ons alfabet eraan geloven? Onze taal, de enige manier om je te kunnen uiten, want uiten doe je in je moers taal, anders mis je de emotie, onze laatste strohalm, de taal.

Wat bezielt deze mensen? Moeten we nou echt over 10 jaar een straattaal spreken?

Marokkantiliaans? Rot op! Is dat duidelijk?