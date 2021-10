Ten eerste: net Joker-pak, maar matige make-up. Waar is die smile on his face, dat smerige groene haar en die extra bleke huid? En dat terwijl hij de rest zo goed onder de knie heeft. Van het neersteken van zeventien willekeurige metropassagiers tot het in de brand proberen te steken van de metrotrein in Tokio, want sommige mensen just want to watch the world burn. Die compleet emotieloze blik terwijl hij na zijn geweldsexplosie rustig een sigaretje wegpaft is dan wel weer helemaal in lijn met zijn karakter. Enfin, hij zit nu in een politiecel te wachten tot een Japanse Batman zijn verhoor komt onderbreken en we kunnen nu al verklappen: die komt niet, want alleen in zijn verwarde hoofd is hij een superschurk en in de echte wereld is hij slechts een gek met een mes. Dus mocht er vanavond nog een kleine Joker bij u aanbellen voor wat snoep, wees niet te gierig voor het geval hij zijn inspiratie niet uit Hollywood maar uit Japan haalde.

