Na er 14 jaar gewoond te hebben ben ik er niet voor nix weggevlucht.

Honderden miljoenen aan politiek correcte (toen al) symptoombestrijding zijn er in de loop der jaren in die verloren wijk gedumpt. Omdat niemand onder ogen wilde (of mocht) zien wat de werkelijke oorzaak was: het dumpen van onbeschaafd volk uit de Cariben, uit Afrika en uit een land dat na de onafhankelijkheid in 1975, voor een lange periode is geregeerd door een moordenaar en drugshandelaar. Die trouwens nog steeds door een groot deel van het volk dat er is blijven wonen, op handen wordt gedragen.

Dat zegt al genoeg over de mentaliteit.

Ik weet nog goed, dat in de toenmalige wijkkrant "De Nieuwe Bijlmer" een politie-woordvoerder zich zorgen maakte over het 'buitensporige' geweld dat tieners destijds aan de dag legden bij het plegen van straatberovingen ('jongeren' heetten toen nog 'tieners'). En dat ie zich bovendien hardop afvroeg hoe dat mogelijk was en waar dat toch vandaan kwam. Dit was in Nederland immers nog nooit eerder vertoond.

Ik spreek nu over eind jaren '70 van de vorige eeuw. Het was het begin van de definitieve teloorgang van alles waar Nederland destijds voor stond. Inmiddels weten we dat de benen waarop Nederland daar destijds voor stond - en nog steeds vergeefs probeert te staan - van rubber waren.