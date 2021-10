Over 5 jaar is Sinterklaas dood en begraven als het zo door gaat. Een stelletje al dan niet tweede- of derdegeneratie geimporteerde imbecielen met bovengemideld veel pigment in de huid neemt er aanstoot aan, hersenloos wit blankvolk dat niet een QR-code wil tonen om kinderen een leuke middag te bezorgen gaan door het lint en ver over de schreef, kerst wordt steeds meer gepusht door winkeliers, zelfs de VN vindt dat we allemaal maar racisten zijn door Sinterklaas te vieren.

Dan maar stiekem. Underground. Chocoladeletters smokkelen in de containers met cocaine die Rotterdam binnenkomen, pepernoten bakken in geheime bakkerijen in schuren op het platteland en oom agent die onderzoek moet doen naar het dumpen van al het bakafval. Encryptie op telefoons als je het over borstplaat en marsepein wilt hebben, waarbij relatief lichte vergrijpen als moord en terrorisme als dekmantel gebruikt kunnen worden. Dit gaat vast goed komen.