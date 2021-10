Blijft een stomme vergelijking.

Stel;

- je krijgt hoge schulden door het toeslagendrame,

- je hebt kinderen,

- door die schulden komt je gezin, en dus ook jouw kinderen, in de armoede,

- door die armoede, en het verdriet dat de armoede je kinderen geeft, ontwikkel je mentale klachten. Waar je misschien zelfs een psycholoog voor bezoekt,

- je kinderen hebben door de armoede soms geen eten voor naar school, en dragen soms kapotte of te kleine kleding,

- je kinderen worden hierdoor ook op school gepest,

- dan komt jeugdzorg die je kinderen uit huis plaatst vanwege armoede, ouder(s) met mentale problemen, kind gaat gebukt onder pestgedrag en armoede (ontwikkelingsstoornis of bedreiging in de ontwikkeling bij het kind, noemen ze dat in de jeugdzorgsector) en daar heeft het specialistische hulp voor nodig die de ouders niet kunnen bieden.



En dan nog zijn er mensen die beweren dat de uithuisplaatsing niet als oorzaak dat toeslagendrame heeft? Kom zeg!



Trouwens, die reaguurders die het had over correlatie en causaliteit...

Die heeft niet op zitten letten toen hij les kreeg over toerekenbaarheid.



Zoek dat woord maar op: toerekenbaar(heid).