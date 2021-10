U mag. U hebt de zegen. U wel. U mag 170 euro kapot rammen op de nieuwe Nick Cave. B-sides & Rarities I & II, (ook) verschenen als Deluxe-edition met 7LP's, een verzameling demo's, eerste pogingen, probeersels en nooit uitgebracht materiaal van de grootmeester. Een beetje zoals de Bootleg Series van Bob Dylan, maar dan geïnjecteerd met genialiteit van Cave & Warren Ellis tegen een prijs uit de absolute fucking upside down. En als u gillend van geluk aan de grond bent gegaan bij het horen van Vortex en met de hand boven de KOOP-knop zweeft terwijl u weet dat het salaris pas na het weekend komt, dan verstaan we elkaar weer eens hartstikke goed. Wat een man, wat een winnaar. Nog meer nieuwe muziek die je rechtstreeks in je aderen moet spuiten: de grootmeesters van Every Time I Die, Kwintiaans correcte metalcore die nog even slipt in een commerciële emocrack-chicane, maar verder gewoon een compleet gekkenhuis is. Gaat dat horen, gaat dat horen. Nog meer nieuwe muziek vandaag: een verse Elton John (supergaap, zoek zelf maar op), het miljoenste album dit jaar van Lana del Rey (zzz), een sensationele stadionrammer van Biffy Clyro (na de klik), voor de jazzheads sheets of sound met een livealbum van John Coltrane en speciaal voor GU staat er ook een nummertje van de nieuwe Cradle of Filth na de klik. Maar shit hee, 170 euro...

