Party leader Caroline van der Plas of the BoerBurgerBeweging (BBB) at the Binnenhof, in The Hague, The Netherlands, 18 March 2021, the day after the parliamentary elections. ANP REMKO DE WAAL

70% procent van de boeren in NL heeft geen enkel vertrouwen meer in de overheid, en 68% van de boeren zou nu op de BoerBurgerBeweging (BBB) van de heerlijke appeltaart Caroline van der Plas stemmen. EN NOG MAAR 4% OP HET CDA. Aldus een I&O-onderzoek in opdracht van de Volkskrant.

"De diepe onvrede is het resultaat van boeren decennialang nieuwe middelen voorschrijven in plaats van doelen, denkt hoogleraar rurale sociologie Han Wiskerke (Wageningen Universiteit)"

Teringjantje. We hebben dus een "hoogleraar rurale sociologie" aan voorheen de Landbouwuniversiteit, waar ze ooit studies naar gewasbescherming deden. Maar meneer heeft wel een punt. Boeren zijn het jarenlange BemoeialGezeik uit Den Haag helemaal zat. Komt er weer zo'n boomloze D66-doos op een vierhoogflat in Rijswijk je vertellen hoe je bermen moet maaien.

En met die Kaaiman- en Guernsey-druiloor Wopke Hoekstra, die dan wel een boertige naam heeft, maar Minerviaan is en nog nooit een stal van binnen gezien, is men ook wel klaar.

