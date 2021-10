U bent toch niet bovenstaande dames aan het beoordelen op hun uiterlijk? Dat is namelijk helemaal niet de bedoeling bij een Miss-verkiezing. Vraag maar aan de baret-feministen van Osez Le Féminisme die Miss France-organisator Endemol Productions aanklagen voor discriminatie, want zomaar fysieke eisen stellen aan potentiële Missen kan echt niet. De okselhaarkammers zijn helemaal over de rooie dat kandidaten onder meer geen tatoeages mogen bezitten. Is ook een tikkeltje ouderwets, maar dat is aan de organisatie. Andersom komen schoonheden zonder huidkunst tenslotte ook niet ver op de Miss Tattoo France-verkiezing. De aanklacht van de boosvrouwen staat vol heerlijke tegenstrijdigheden, want aan de ene kant vinden ze de verkiezing een seksistische en discriminerende show waarbij vrouwen worden uitgebuit, maar aan de andere kant doen ze heel hard hun best om te zorgen dat alle vrouwen mee mogen doen. Voelt toch een beetje alsof Amnesty strijdt voor meer diversiteit onder de doodwerkers in Qatar of voor minder discriminatie bij het aannemen van kindsoldaten. We kunnen niet wachten tot deze tuinbroektrutten de modellenindustrie ontdekken.

Ongetwijfeld gewonnen op innerlijk