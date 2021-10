Het AD trapt even een open scheur deur in deze ochtend. Het aantal meldingen van mishandelde lijfverkopers is het afgelopen jaar fors gedaald, maar dat betekent niet dat de misstanden zijn verdwenen. Door het coronaverbod op sekswerk konden de betrokken instanties lange tijd slecht controleren op wangedrag in de sector, want veel genotsleveranciers klusten in de illegaliteit verder. Een waarschuwing dat we als samenleving de broodnodige beroepsbonkers moeten accepteren en een rechtvaardige plek binnen de maatschappij moeten geven als we echt met deze vrouwen (m/v) te doen hebben en de uitwassen willen bestrijden. En dus niet net doen alsof we om deze dames geven en ze ondertussen verder het verdomhoekje indrukken omdat u bang bent voor het imago van de buurt. En dus ook niet steeds meer controleerbare ramen sluiten in ruil voor een alternatieve locatie waar niemand op zit te wachten. De toekomst lijkt helaas een andere koers te varen. Met de schijnheilige herders van het CDA en de ChristenUnie in de aanstaande regering komen de coïtuscorporaties natuurlijk nooit uit het verdomhoekje en gezien de grote steden snackbars al te kwetsend vinden in het straatbeeld zullen rosse buurten nog verder worden weggestopt, wat illegaal thuiswerken alsmaar aantrekkelijker maakt. Want bestuurders hebben de mond vol van het beschermen van sekswerkers, maar in de praktijk worden ze vooral genaaid.