Alarmfase 1 voor inwoners van de hoofdstad, die wel van een snackje op zijn tijd houden. Dat mag dus ook niet meer van het stadsbestuur. Wethouder Kukenheim van D66 (goh) heeft gisteren haar handtekening gezet onder de zogenoemde City Deal, die inhoudt dat Amsterdam de strijd aangaat met ongezond (dat is beleidstaal voor: lekker) eten. "In 2030 moet het dieet voor Amsterdammers voor de helft uit plantaardige voeding bestaan." Gatverdamme. Je krijgt zo langzamerhand het idee dat onze elite niet zal rusten tot alle Nederlanders zijn veranderd in klimaatneutrale alcoholvrije niet-rokende genderkoekjes met een biometrische herkenningssensor op de plek waar vroeger hun hart zat.

En denkt u maar niet dat het zo'n vaart niet zal lopen allemaal. De dystopie is reeds werkelijkheid: "Een extra shoarmatent op het Buikslotermeerplein in Noord? De kans is klein dat de gemeente hier nog een vergunning voor afgeeft." Pardon mevrouw Kukenheim? Hoe moet dat dan als je zin hebt in een vette hap op het Buikslotermeerplein? Dan kun je zeker alleen nog maar terecht bij de FEBO, de McDonald's, de Friet Plaza, de KFC, de Subway, Bakkerij Kwekkeboom, Has Bereket, de Smokey Burger (aanrader, red.), de Cigköftem, de Favori, New York Pizza, Snackbar 't Puntje of de Steakhouse Pizzeria? Moet je dan helemaal naar het Mosplein lopen voor de Chtir Chicken of de FEBO, of anders helemaal naar Pont Neuf op de Meeuwenlaan (ook aanrader, red.)? Okee heel veel zin in friet nu.

Trouwens, ook vette pech voor alle liefhebbers van Bram Ladage en omstreken: "Naast Amsterdam hebben ook Utrecht, Rotterdam, Almere en Ede hun handtekening gezet onder de City Deal." Wij zijn even een horizontaaltje halen om ons verdriet weg te eten.