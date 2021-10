We kijken eigenlijk nooit naar Jandingo's Apparaat maar we hebben dankzij de uitreiking van de TV Knollen, prijzen voor de kudste televisieprogramma's van het jaar, begrepen dat het majestueus ruk is. Nu hebben we Jandingo nooit betrapt op enige vorm van humor en mogelijk is het ook helemaal de bedoeling van het programma niet om grappig te zijn, maar deze poging was alleen maar erg verdrietig. Het van uw belastingcenten gemaakte Jandingo's Bezorgservice werd al na twee afleveringen van de buis gehaald wegens: "Het programma verdient een geschikter uitzendmoment." Daarmee doelt de netmanager van de NPO op een uitzendmoment midden in de nacht als iedereen ligt te slapen, of een uitzendmoment als iedereen op vakantie is. Andere programma's die dit jaar kennelijk strontvervelend waren zijn Dit vindt Nederland en Car Wars van SBS6, De Bluffer van Powned en BNNVARA’s Tik 'm aan. Maar wat weten wij nou, we hebben helemaal geen tv. Gelukkig laat John de Mol (2 miljard+) mensen die in de schulden zitten door een hoepeltje springen om uit te lachen. Dat noemen wij nou nog eens feelgoodtelevisie: schuddebuiken om de sores van anderen. Leedvermaak, weet u wel.