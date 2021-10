:

Eerste deel van je verhaal, duidelijk. Laatste deel ... er is een filmpje, waarbij de moordenaar uit de auto stapt en om een (ik meen witte) auto heen loopt (ik meen voor de deur bij die advocaat). Belleman zei destijds in een van die talkshows dat het vreemd was dat het postuur van de man die daar uit (of rond) de auto stapt/loopt helemaal niet overeen leek te komen met het postuur van de verdachten. Als die lui wel in het netwerk van Taghi zitten, maar misschien niet de hoofddaders zijn dan zouden die in theorie nog rond kunnen lopen. Peter R. gaat het in ieder geval niet onderzoeken, dus case closed.

@Vula | 11-10-21 | 11:20:

Meen dat het andersom was. De vent die rond de auto liep was groter, als ik me goed herinner wat Belleman bij OP1 of Jinek zei na de vorige zitting.