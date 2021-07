In de uitvoering van ons rechtsysteem heerst een aanpak die ertoe leidt dat het opleggen/uitvoeren van straf feitelijk nauwelijks nog bestaat.

Links activisme had het altijd aan de stok met politie/justitie.

Dat moest afgelopen zijn, hun streven was doelgericht het uitschakelen van gezag. Dat is prima gelukt, politie/justitie zijn aardig vleugellam, echt straffen is fout. In buitenparlementaire invloedssferen regeert links.

Doodrijden met drank? Een flutstrafje, rijbevoegdheid blijft. Zelfs bij herhaaldelijke overtredingen; voorbeelden zat.

Draaideur criminelen vrij op straat, een keer moeten schoffelen of zoiets.

Heb je last van je suikerspiegel en rij je in op een groep; vanzelfsprekend vrijspraak.

Een IS of ander terreur verleden? Geen probleem, de stageplaats voor u.

Liever geen tegenspraak of getuigenissen die de verklaringen van de politie concreet onderuithalen.

Beelden vertonen dat kan al helemaal niet, het zou mogelijk iets kunnen blootleggen wat men niet mag weten. Een soort NOS journaal, voor blinde volgzame onbenullen.

En mocht je toch beelden vertonen dan komen de vingerwapperaars van de zieligheidsbrigade. Het fatsoen meneer!

Los van dat alles is de aanpak erop gericht om besluiten te nemen, zelf keuzes en wetten te maken, hoe krankzinnig ook, die erop zijn gericht dat strikt rechtse elementen niet worden bediend. Allochtonen die oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit bestaan niet, echt niet......

Ach meneertje Grapperhaus, ga toch fietsen.