Het volk staat een gure winter te wachten. Nu weet ik dat jullie claimen dingen niet leuker te maken, maar wel makkelijker. Nou heb ik op dat punt wat ideeën voor jullie. Nu weet ik ook dat jullie alleen maar beleid uitvoeren en niet het beleid bepalen, dat doet de regering. Maar niks staat jullie in de weg om onze idee-arme politici een paar inkopklare voorzetten te geven.

Voorzet één is een open deur: verlaag de accijnzen en/of de btw op brandstof. Dat de Belastingdienst normaal gezien (begin 2021) een hap van 41% uit de LPG prijs, 52% uit de diesel prijs en 63% uit de benzineprijs neemt, zou de wenkbrauwen überhaupt al moeten doen fronsen, maar omdat de onderliggende prijzen van deze drie brandstoffen enorm is gestegen, nemen de absolute inkomsten voor jullie enorm toe. Deze stijging kont dan alleen door de btw-heffing want de accijns en de voorraadheffing zijn vaste bedragen per liter. Wellicht dus een idee om de totale absolute inkomsten per liter (ten minste) op het niveau van voor corona te zetten. Vergeet niet, de meeste mensen rijden de meeste kilometers voor hun werk. Zij zijn het die de economie doen draaien waardoor jullie een mooi en groot stuk uit die taart kunnen toe-eigenen roven. De kip met de gouden eieren moet je de nek niet omdraaien, toch?

Een andere mogelijke voorzet is de (onbelaste) kilometervergoeding. Deze staat nu op 19 cent per kilometer, maar daar kom je met de huidige prijs van brandstof niet ver mee. Daarbovenop is het onderhoud van de auto ook steeds duurder geworden. Voor 2004 was de vergoeding nog 28 cent! Nu er problemen zijn in het vullen van vacatures, lijkt het mij prudent om werkgevers in staat te stellen om werknemers ook verderop te zoeken en aan te trekken. De belachelijk hoge huizenprijzen (met dank aan het monetaire beleid van de ECB) maken verhuizen niet altijd mogelijk (met name vanuit platteland naar stad). Hierdoor is een hogere belastingvrije kilometervergoeding sowieso al een goed idee. De nu flink gestegen brandstof- en onderhoudskosten geven des te meer aanleiding voor verhoging van deze belastingvrije vergoeding.

De gasprijzen stijgen de pan uit. Per dag schiet de prijs met tweecijferige percentages omhoog. Nu zijn de oorzaken hiervan erg divers (Rusland die levering via Oekraïne afknijpt, hogere vraag naar energie en lager aanbod van groene energie in de zomer waardoor reserves laag zijn, dislocaties door de lockdowns etc.), maar het betekent wel dat de Belastingdienst absoluut gezien een flinke inkomstenstijging krijgt. Wederom ligt het hier niet aan de accijnzen maar aan de btw die wordt geheven (overigens wordt de btw over de prijs+accijns geheven, wat ik al helemaal zot vind, want een accijns is nou niet bepaald een Toegevoegde Waarde). Breng de totale absolute belastinginkomsten per m3 ten minste terug op het niveau van voor corona.

Een wat gekke bijwerking van de lockdown zijn de stijgende vastgoedprijzen. Doordat de ECB een liquiditeits- en solvabiliteitscrisis wilde afwenden, heeft het voor een nog ruimer beleid gekozen, Een van de vele nefaste bijwerkingen is dat vastgoedprijzen nog harder zijn gaan stijgen. Nu hebben jullie al tijden terug iets leuk bedacht, en dat is het eigenwoningforfait. Het “genot” van de eigen woning wordt belast; een idioot concept, maar iedereen weet dat het gewoon een flauwe smoes is om te kunnen belasten. Het is met name een manier om de hypotheekrenteaftrek wat af te romen. Maar nu de vastgoedprijzen wel erg hard zijn gestegen, en dus ook de WOZ (met een vertraging van een jaar), gaan jullie uit deze hoek een mooie oogst boeken. Ook hier kunnen jullie de voorzet maken om de WOZ op het niveau van 2019 te bevriezen.

Als laatste voorzet zou ik het laagste btw tarief weer verlagen. De verhoging naar 9% was al discutabel, maar gezien de huidige en verwachtte prijsstijgingen is er meer dan genoeg reden voor een verlaging. Doordat energie nu flink duurder is geworden en er leveringsproblemen zijn door verstoorde aanvoerlijnen (die verrekte lockdowns weer), gaan de prijzen voor verpakkingsmaterialen, vervoer, kunstmest en koeling omhoog. Tevens zullen de oogsten wellicht tegenvallen (kassen die nu stilliggen door de hoge gasprijzen, lagere opbrengsten per hectare door kunstmesttekorten, etc.). Dit alles zal in 2022 voor een flinke negatieve verrassing zorgen in de supermarkt. Een al dan niet tijdelijke verlaging van de btw op bijvoorbeeld voedsel zou voor veel mensen niet alleen een godsgeschenk zijn, maar een absolute noodzaak.

Kortom, deze vijf voorzetjes lijken mij meer dan redelijk en goed verkoopbaar aan de beleidsmakers. Dus doe deze voorstellen aan de regering! En laten we eerlijk zijn, na alle fouten die jullie gemaakt hebben op het toeslagendossier, is wat goede PR geen overbodige luxe.

Overigens leveren deze maatregelen wat verlichting op, maar dat zit hem hier in de verdeling en de timing. Als de Belastingdienst echt de burgers wil helpen dan zou het de regering moeten voorstellen om de overheid als geheel in te krimpen; iets wat met bovenstaande maatregelen dus niet expliciet gebeurt. Maar als de overheid mee krimpt met de lagere belastinginkomsten, kijk, dan wordt het nog eens wat! Ik vermoed echter dat een dergelijk voorstel voor jullie een te hoog voltooid leven gehalte heeft.