Wit, het is misschien wel onze favoriete kleur. Na bruin en zwart natuurlijk, maar op een goede vierde plaats, ook nog na geel, komt wit. En laat Max Verstappen de Grand Prix van Turkije nou rijden in het wit, als eerbetoon aan Honda. De rijdende Zero moet Lewis Hamilton van zijn tachtigste wereldtitel afhouden, om te beginnen met een ijzersterke kwalificatie voor de GP van Turkije. Het is geen Mercedes-baan, het is geen Red Bull-baan, het is fiftyfifty. Lewis pakt een gridstraf van tien plekken vanwege het wisselen van motoronderdelen, maar stiekem hopen we dat die Mercedes van Hamilton eens fiftyfifty in de bandenstapel joekelt. We zijn chauvinistisch. NU LIVE, op de tandartsboorzender, de kwalificatie voor de F1 van het Mercatorplein!