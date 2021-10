Dat smeerbeertje Laurens Ivens (SP) in Amsterdam-Cocon heel hard op jacht was naar de inhoud van vrouwenbroekje was al wel bekend en de gemeente deed.... precies helemaal niks. De drek klotst reeds tegen de plinten van de Stopera en meer en meer slachtoffers doen een b(r)oekje open over de praktijken van de Wethouder Uitwonen. Nu ene Amber (36) in de Volkskrant: "Het was zijn amicale, intieme toon die het contact ongemakkelijk maakte. ‘Hoe kan zo’n mooie vrouw, die zo vol en energiek in het leven staat, alleen zijn?’, vroeg Ivens op hun tweede ontmoeting op diens werkkamer. De 44-jarige wethouder legde uit dat een betaalbare huurwoning eigenlijk alleen snel te vinden is als je een liefdesrelatie begint. In zijn mails – gelezen door de Volkskrant - schrijft de wethouder dingen als: ‘Wat vervelend! Als je een knuffel wilt...’ ‘Je verhaal grijpt me zo aan. Zo’n leuke, levendige dame.’ ‘Zin om nog eens een drankje te komen doen?’ Als Amber meldt dat zij een weekendje in Limburg was: ‘Heerlijk! Neem je me de volgende keer mee? ;)’"

Wat vervelend.

En het mooiste is: "Een dag na het aftreden van wethouder Ivens, begin juli, diende Amber een klacht in bij de gemeente. Zij wilde laten weten dat de bestuurder niet alleen vrouwelijke ambtenaren lastigviel, zoals het onderzoeksrapport stelt, maar ook kwetsbare burgers zoals zij. Toen een reactie uitbleef – ondanks nabellen – benaderde zij de Volkskrant." Dus zelfs ná het aftreden van Ivens, toen niet alleen de mensen intern maar gewoon de hele wereld wist van het emotionele onderbroekje van Laurens Ivens, deed NIEMAND wat. NIKS. Geen sorry, geen knuffel. Pas nadat een landelijke krant zich ermee ging bemoeien prevelde Halsema een keertje 'sorry'. Wat is het toch prachtig dat de gemeente Amsterdam non-stop op een moreel hoogpaard galoppeert, terwijl het er in werkelijkheid allang is afgeflikkerd.