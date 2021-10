Altijd mooi voor de bühne, deugprincipes. Tegen racisme, tegen discriminatie, tegen seksisme, tegen #metoo. Op papier dan. Want in de praktijk vrouwen beschermen tegen het gierende socialistische seksisme dat tijdens het iets te intieme bewind van wethouder Laurens Ivens in de Stopera tegen de plinten opklotste was voor Halsema en haar 40 deugers kennelijk te moeilijk. Zo lazen wij in het Parool en als ze daar iemand van linkse snit kapotmaken weet je zeker dat het waar is. Dat Laurens Ivens behalve wethouder van Wonen ook wethouder van Uitwonen was is reeds bekend. Ook bekend is dat Laurens 'Bart' Ivens regelmatig zijn Tinderdatingprofiel uit zijn broekje haalde in de baas zijn haar tijd. Nog niet bekend was hoe extreem de GroenLinks-burgemeester (GroenLinks) deed alsof haar neus bloedde terwijl mensen met een baarmoeder op de Stopera dubieuze Facebook-messages kregen van SP'er Ivens. Zeg maar gerust dat het hier op neerkomt: mensen met een lichaam met baarmoederhals die eerder al hadden aangegeven slachtoffer te zijn geworden van de #metoo-wethouder moesten dan maar even wegblijven als de wethouder kwam vergaderen. Niet de dader was verantwoordelijk, maar de slachtoffers. Lees dan!

"Deze week werd duidelijk hoezeer de gemeente faalde in het ondersteunen van de vrouwen die last van hem hadden. Zo werd de melders gevraagd om vergaderingen waar de wethouder bij aanwezig was aan zich voorbij te laten gaan. Burgemeester Halsema schreef aan de raad dat zij de eerste signalen van het wangedrag van Ivens in 2019 kreeg, waarop ze hem aansprak. De burgemeester mag voor die tijd geen weet hebben gehad van de kwestie, in de verdere organisatie zijn al eerder signalen, zo laten meerdere ambtenaren weten. Een van de vrouwen die zich uiteindelijk hebben gemeld en die in deze krant haar verhaal doet, zegt dat Ivens haar al in 2015 lastigviel. Ook zij werd gedwongen haar gedrag op de werkvloer aan te passen vanwege de houding van de wethouder. Zo moest ze een buitenlandse dienstreis naar Barcelona aan zich voorbij laten gaan. Die reis leek haar leidinggevende onverstandig, omdat Ivens ook meeging."

Nu zijn wij heus niet van de drammende-metoo-heksenjacht-wokemachine (we zijn de Volkskrant niet) en we willen ook echt niet iemand voorgoed kapotmaken vanwege iets te opzichtig flirten zonder echte serieuze aanrandingen. Maar als je als goed werkgever in 2015 al signalen krijgt over het al te amicale anti-professionele gedrag van notabene een wethouder dan is het wel heel erg vreemd dat je tot laat in 2021 wacht met daar iets mee doen. Laat staan dat de hele handel eerst nog moet worden ge-WOBT omdat het zo lekker ligt te sudderen in de doofpot. In elk geval wel als het hele gemeentebestuur bestaat uit immer woke intersectionele vrouwenrechtenactivistische partijen als GroenLinks en D66 met (kers -> appelmoes) Femke Halsema als CEO. Nogmaals: lees dan!

"De toen 25-jarige vrouw was toen net begonnen op een junior functie bij de gemeente waarbij ze normaal gesproken weinig tot geen contact zou hebben met de wethouder. Ivens zette zelf de eerste stap. 'Hij benaderde mij via sociale media, waar hij zag dat ik binnen zijn domein werkzaam was,' vertelt de vrouw in kwestie, die inmiddels elders werkt. Ivens nodigde haar uit voor een lunch buiten het stadhuis, waarna hij haar soms wekelijks, soms maandelijks, een persoonlijk berichtje stuurde. ‘Leuk om je weer te zien!’ of ‘Wanneer gaan we weer koffie drinken?’, herinnert de vrouw zich. 'Ik voelde me in de val gelokt. Ik ben met hem gaan lunchen, blijkbaar is dit de consequentie. Kennelijk is dit normaal, dacht ik.'

Dat zij, en andere vrouwen die hiermee te maken hebben gehad, niet al veel eerder melding deden over de toenaderingspogingen, heeft te maken met de subtiele manier waarop het gebeurde. Het bureau dat dit jaar onderzoek heeft gedaan naar de misstanden, vatte de gedragingen van Ivens jegens ambtenaren samen als ‘overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend’. Maar het concludeerde ook dat het om ‘lichte’ ongepaste opmerkingen ging, die nooit duidelijke seksuele toespelingen bevatten, of een concreet verzoek om romantiek.

Daardoor was het moeilijk om precies aan te wijzen wat het ongemak veroorzaakte, zegt de betrokken ambtenaar. 'Als jonge vrouw voelde je wel waar het om ging. Hij vroeg ook een paar keer of ik ’s avonds mee een biertje ging drinken, het was op intimiteit gerichte aandacht.'

De gemeentelijke organisatie heeft geen idee hoe om te gaan met de signalen van vrouwen zoals zij. Als ze in 2017 promotie maakt en Ivens haar naar aanleiding daarvan weer een bericht stuurt, besluit ze een melding te doen bij de directeur van de afdeling Wonen. Maar als ze vertelt dat ze ooit met Ivens heeft geluncht, krijgt zij de wind van voren. Dat had ze nooit mogen doen, daarmee zette zij volgens haar directeur immers zelf de weg open naar persoonlijk contact. De vrouw schrikt, voelt zich niet serieus genomen, en besluit het erbij te laten. “'k kreeg niet het gevoel dat mijn directeur het voor mij op ging nemen richting de wethouder.'

De directeur is inmiddels gepromoveerd naar een andere functie binnen de gemeente. Een leidinggevende binnen de afdeling Wonen, die de signalen van de medewerkers aanvankelijk ook niet serieus nam, zit nog op dezelfde plek."

Tsjooooooooooongejongejongejongejongejonge! Manmanmanmanman! Lekkere safe space wel dat Stopera onder het bewind van een GroenLinks-burgmeester (GroenLinks)! Daar voel je je als persoon die zich identificeert als vrouw (van kleur, gehandicapt) echt lekker veilig. Behalve dan als je door een witte heteroseksuele middelbare man inclusief ongelijke machtsverhouding overdonderdend op grensoverschijdende wijze wordt geseksualiseerd en je daar denkt wat aan te kunnen doen in het hyperfeministische spreek-je-uit-empowermenttijdperk anno 2021. Dan zegt je directeur (man, blank, heteroseksueel) doodleuk dat je het er ook zelf naar hebt gemaakt en moet je maar niet mee gaan op reisjes en vergaderingen, maar gewoon lekker in de keuken blijven. Je ziet zo'n inclusieve 'Zoek de verschillen' Stopera-campagne dan ook ineens met andere ogen. Die campagne was zeker ironisch bedoeld, om al die over 'lichte ongepaste opmerkingen' bij druk bezig zijnde directeuren hinderlijk drammende vrouwtjes nog een laffe trap na te geven.

Maar nu het in the open is zal alles wel veranderen. Toch? Er komt nu vast een 'intern onderzoek', uitgevoerd door een peperduur extern onderzoeksbureau dat familiebanden heeft met tenminste één wethouder. Uit dat onderzoek gaat blijken dat de clusterfuck geen schoonheidsprijs verdient, maar dat er ook geen echte sprake is van bestuurlijk falen. Of ja, wel bestuurlijk falen, maar een minder erg soort van bestuurlijk falen. Daarna wordt het onderzoeksrapport overgedragen aan een klankbordstuurgroepevaluatiecommissie die (bezoldigd) wordt voorgezeten door iemand van GroenLinks of D66 'van buitenaf'. Die zal dan na zeven jaar concluderen dat het allemaal geen schoonheidsprijs verdiende, maar dat er ook weer geen sprake was van bestuurlijk falen, althans, wel van bestuurlijk falen, maar een minder erg soort van bestuurlijk falen. De voorzitter is dan al gepromoveerd naar de Raad van State en alle directeurtjes, ambtenaren, bestuurders en iedereen die heeft geclusterfucked is dan ook al lang weggepromoveerd, vooral naar een hoge consultancypositie in hetzelfde bedrijf dat het 'interne onderzoek' uitvoerde.

En GroenLinks-burgemeester Femke Halsema (GroenLinks)? Die gaat eerst de 'extreemrechtse media' de schuld geven. Daarna gaat ze woest appen en bellen met ministers, verslaggevers en raadsleden. Daarna ontkent ze bestuurlijk falen, waarna ze zal erkennen dat er misschien wel sprake was van bestuurlijk falen, maar een ander soort van bestuurlijk falen. Alle media behalve de Telegraaf zullen haar bijvallen, bovendien is die kritiek op Halsema er natuurlijk alleen maar omdat ze vrouw is. Ze zal over deze hele zaak een autobiografisch boek schrijven waarin ze letterlijk opschrijft dat ze de politiek écht voor gezien houdt en keert dan terug in de politiek als Commissaris van de Koning, Dijkgraaf en uiteindelijk als directeur van een ultrakapitalistisch beursgenoteerd bedrijf dat in wapens en milieu-onvriendelijke fijnstofuitstoot handelt.

Verder gaat er niks veranderen, komt een wethouder van tijd tot tijd in opspraak wegens -metoo-gedrag, blijkt steeds maar weer dat uitgerekend de meest moralistische deugbestuurders zelf beslist niet doen wat ze anderen continu verwijten en vullen precies die bestuurders maximaal hun zakken dankzij hun niet aflatende obligate deugen zodat ze uiteindelijk met hun Maserati naar een Caraibisch eiland kunnen verhuizen om daar boekjes te schrijven over de democratie en in commissariaten van tijdens hun politieke carrière bij elkaar genetwerkte multinationals plaats te nemen.

Als er dus één ding is wat deze dieptrieste #metoo-saga leert dan is het dat je maar het beste een liegende linkse hinderlijk moralistische bestuurder in de hypocritie Amsterdam kunt worden. Behaalde resultaten uit het verleden bieden wat dat betreft voldoende garanties voor de toekomst. Inclusief neukgarantie.