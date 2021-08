Racisme nu is een even ongrijpbaar dingetje als zwarte piet toen ik klein was. Tegen beter weten in toch een enkel keertje naar buiten het donker in getuurd, maar nooit getuige mogen zijn. Uitluiting, of uiteraard liever gezegd het niet of nauwelijks betrekken van iemand bij bepaalde zaken, op basis van iemand zijn of haar competenties komt gewoon statistisch meer op het bordje van... Er lopen ook uitblinkers van een ander kleurtje of smaakje tussen die ik (automatisch) als mijn meerdere of betere erkende, en ervan mocht leren.

Ik zie hier weer al die oerlelijke fantaquotes en simulatievoorbeelden, maar de échte en degelijk onderbouwde verhalen blijven nagenoeg overal uit, of vinden plaats in de marge.

Maar ja.. 020 he?