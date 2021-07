Niet zo lang geleden een vrouw (lekker wijf) gesproken die te maken had met seksisme op haar werk. Haar leidinggevende maakte een seksistische opmerking naar haar ("grappig" bedoeld, niet zo gevoeld). Ze beet direct van zich af door, ten overstaan van alle collega's te roepen: Hey, ik weet niet wat je met die opmerking bedoelde, maar ik zou maar niet zoveel praatjes hebben als ik jou was, want ik heb van je vrouw gehoord dat je hem niet eens omhoog kan krijgen". Een luide lachsalvo van het voltallige personeel was de reactie en de leidinggevende kon niets anders dan besmuikt meelachen als een boer met kiespijn. Vanaf dat moment zijn er nooit meer seksistische opmerkingen naar haar geplaatst en wordt zij door iedereen ervaren als een prettige collega. Ook omdat zij haar werk goed doet, natuurlijk.

Ik spreek overigens wel vaker vrouwen die werken in "mannenberoepen". Procesoperator in een grote fabriek of piloot. Als ik aan ze vraag of ze door haar mannelijke collega's met respect behandeld wordt is het antwoord altijd steevast Ja!. Nogmaals, belangrijk is dat je je werk goed doet en dat je niet gaat lopen miepen, klagen en jammeren over futiliteiten. Mannen zijn volgens deze dames veel prettiger om mee samen te werken dan vrouwen. Als er eens een keer ruzie over iets is dan wordt dat een keer goed duidelijk gemaakt, weliswaar in grove taal en geschreeuw, maar als het klaar is, dan is het ook klaar. Vrouwen blijven dan onderhuids en achterbaks nog door mekkeren.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar het is wel het algehele beeld. Waarschijnlijk is dit beeld aan het kantelen vanwege de verWOKEing en de verKAAGing van onze maatschappij en heeft dit bijgedragen aan de kaltstellung van Kameraad Ivens.