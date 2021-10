Precies! De duitse zenders waren wat stoerder. Als kind keek in in de jaren 70 stiekem meerdere malen naar de zwart wit film "Der längste Tag" , pa en ma zagen mij niet. Had me verstopt. Die dachten dat ik in bed lag. Keigave film, waar de foute Duitsers nog fout Duits spraken. En de Engelsen, Amerikanen en Fransen even zo fout! Geweldig toch? Allemaal fout!

Ik denk dat ik 7 jaar oud was toen ik de "Duitse speelfilm": "Das Herz ist ein einsamer Jäger" zag, met Allen Arkin. Zeer bijzonder. Zeer bijzonder.

Een desillusie toen ik de originele talen hoorde. Tot op heden is mijn wereld in duigen. Of beter, in deugen. Of diggelen. Of whatever...

(Murdoch, wo bleibt der Hubschrauber!)