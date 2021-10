Afhankelijk van wie je het vraagt, vandaag de mooiste en gaafste eendaagse wielerwedstrijd van het jaar. De Hel van het Noorden, en dan hebben we het dus niet over Ter Apel. 257 kilometer fietsen door Noord-Frankrijk, 55 kilometer kasseien, regen, modder, wind, drek, lekke banden, kapotte stuurtjes, melkzuur, vallen, gebroken sleutelbenen, juichende mannen, huilende vrouwen en dat allemaal terwijl ú met de hand in de broek op de bank ligt, met een glas speciaalbier en een bak nootjes, te mompelen over 'mentaliteit' en dat die Nederlander eens moet 'doorfietsen'. U hoeft maar een korte blik te werpen op de lijst winnaars om te zien dat dit een NEDERLANDSE KOERS is. We winnen eigenlijk bijna altijd, zoals in 1964 (Peter Post), 1967 (Jan Janssen), 1982 (Jan Raas), 1983 (Hennie Kuiper), 2001 (Servais Knaven) en 2014 (Niki Terpstra). Ook dit jaar hebben we weer favorieten aan de start: Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle doen mee om de prijzen. We voorspellen nèt geen succes voor topfavorieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Let wel op trio Kasper Asgreen, Zdenek Stybar en Florian Sénéchal. LIVE op NPO1, Eurosport of de Belg, de laatste voor Michel.

UPDATE 14.15 uur - Het is vrij regenachtig

UPDATE 14.30 uur - Twee koplopers, Nils Eekhoff (NL) en Florian Vermeersch (B). Groep met favorieten zwemt op 2 minuut 50.

UPDATE 14.45 uur - Slagveld. Mathieu is goed. Op naar Het Bos

UPDATE 14.57 uur - Mathieu gaat plankgas door Het Bos. De rest doet vooral borstcrawl

UPDATE 16.21 uur - Nog 37 km. De goorste en smerigste renner van het peloton, fietsende aso Gianni Moscon, heeft 1.20 voorsprong op Mathieu

UPDATE 16.36 uur - HAHAHA Moscon rijdt LEK én hij gaat op z'n plaat

UPDATE 16.55 uur - Asokop Moscon bijgehaald. Drie koplopers: Mathieu van der Poel, de Italiaan Sonny Colbrelli, de Belg Gianni Vermeersch. Jongens, wat een koers. Wat een koers

Floep

U juicht voor deze

EEN HOLLANDSE KOERS