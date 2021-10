het zit dus zo dat als je telegraaf leest dat je dan steeds maar weer zogenaamd GROOT NIEUWS krijgt aangeboden maar en dat nieuws dus gaat helemaal niet over echt GROOT NIEUWS maar over dinges in de entertainmenthoek en alles maar telegraaf doet dan net alsof dat echt serieus GROOT NIEUWS is en dan klik je er op en dan denk je dus van ja maar hee over wie gaat dit eigenlijk? en waarom moet ik die kennen? ik ken die dus echt helemaal niet nog nooit van gehoord ook, en dan moet je dus googlen van ja hee wie is dit eigenlijk zoals nu met DJ MAURICE WEG BIJ DE SNOLLEBOLLEKES dat je echt even moet googlen van dj maurice wie de neuk is dj maurice en trouwens wie zijn dan weer de snollebollekes en waarom is het nieuws dan dat dj maurice bij de snollebollekes wegaat? maargoed dat hou je dus bij de telegraaf wat verder echt een topkrant is maar dat gelul en gejank over die vreselijke bners imbecielen en overige bloedziektes komt op een gegeven moment wel je strot uit net als dat aanhoudende gejank over wat andere mensen twitteren over een tvprogramma wat ook echt niemand van onder de 99 kijkt maar voor rob goossens van de telegraaf is dat dan weer GROOT NIEUWS want iemand heeft iets getwittert tijdens wie is de mol terwijl niemand iets wil weten van wie is de mol wij al helemaal niet maar je moet er dan wel weer doorheen klikken en dan weer googlen wat dat eigenlijk is wie is de mol want wij kijken geen televisie anyway deden we dat wel dan lagen we nu al lang in coma dus doeidoei televisie flikker toch lekker op met je hersenverweekterreur en hou die poep toch eindelijk gewoon eens buiten het reguliere nieuws de telegraaf is toch een krant godverdomme geen televisiegids wat trouwens ook voor sport geldt ook al zon zompige stroom aan zuuraanvallen die alleen is bedoeld om mensen helemaal hersendood te slaan donderstraal toch lekker helemaal de tyfus je moeder heel okee fijn zo dan gaan we nu weer een maxvandaagpuzzzel maken want daar leer je tenminste iets van (zoals over windmolens in flevoland) en groetjes aan de cavias ook in haaksbergen