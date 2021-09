over stijl gesproken. Las een lange tijd geleden ergens in een Engelse krant een mooi verhaal.

De voormailge koning van Spanje, Juan Carlos, was ooit met zijn zeiljacht ergens in Zuid Engeland. Had daar aangelegt en dacht effe dik te gaan lunchen bij het restaurant van de exclusieve jachtclub daar. Echter bij de deur werd hij tegengehouden door de gérant. En het volgende verhaal onstspon zich.

Gérant: Excuse me sir, but you can't have dinner here because you are wearing a bermuda and guests have to wear long trousers and at least a sports jacket.

Juan C (lees met Spaans accent): I know, but I am the king of Spain.

Gérant (uiterst beleefd blijvend): Yes sir. I know, but these are the rules here.

Juan Carlos dus mokkend terug naar de boot en trok een lange broek aan en kwam terug

En nu komt het.

Juan C tegen gérant: "Is this okay?" wijzend naar zijn broek.

Gérant: yes sir, but I see that you are wearing red trousers. Did you sail the Atlantic ocean otherwise I am afraid you are not allowed here wearing those trousers. The length of the trousers is okay but the colour might be a bit of a problem. Please let me check in the database whether you sailed the Atlantic or not.

Juan Carlos helemaal over de zeik en liep scheldend weg om niet meer terug te komen. Lol!