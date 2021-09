Vooruitlopend op de verkiezing in Deutsland die Scholz wel is zou kunnen winnen, wie is Scholz:

Scholz is van de SPD (soort PvdA) in 2021 als Kanzlerkandidaat gekozen, hij is een Pragmatische type, rustig en staat in de SPD meer in de rechter hoek. In 1958 als oudste van drie broers geboren in Osnabrück en sloot in 1985 zijn studie als advocaat af. Hij is zins 1998 kinderloos getrouwd met Britta Ernst. Britta. Zij is de minister van onderwijs in Brandenburg, arm zijn ze niet, samen verdienen ze zo'n 30.000 euro per maand.

Was 12 jaar lid van de Bundestag en was vanaf 2007 twee jaar onder Merkel minister van arbeid en sociales. Daarna was hij 7 jaar Burgemeester van Hamburg waar hij in drie jaar 6000 nieuwe woningen heeft laten bouwen. In 2018 terug in de regering onder Merkel als minister van Financiën. Hij is op de scala "beste politici" op plaats drie achter Merkel en Söder. (zijn concurrent Laschet heeft plaats 11). Schandalen waren het laten verjaren van een „Cum Ex“vordering van 46 miljoen die later toch aan de fiscus betaald werd en een schandaal over een Dax firma "Wirecard" die pleite ging en waar zijn ministerie met de controle verzaakt had, daar zijn 1,9 miljard verdwenen. Wil niet uitsluiten dat hij met de meest linkse partij " Die linken" (vroegere DDR partij SED), een regering zou kunnen vormen.