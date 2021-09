Laat ik je vast uit de droom helpen wat binnenland betreft; als jij momenteel een vergunning voor een jachtwapen aanvraagt moet je eerst de zg E-screener doen, een uit de USA overgewaaide test die bedoelt was om te kijken of gewelddadige criminelen veilig in de maatschappij konden worden losgelaten. In Finland heeft men met de E-screener geëxperimenteerd, maar het bleek complete onzin te zijn die totaal niets zei over de betrouwbaarheid van burger (zonder strafblad) + wapenvergunning.

Tevens moet jij het wapen -en daar wordt op gecontroleerd- in een deugdelijk afgesloten wapenkluis opbergen, gescheiden van de munitie. Dus wat je daar 's nachts aan hebt als er overvallers in je huis staan is mij een raadsel, of je moet ze even een kop koffie aanbieden als jij je wapen uit de wapenkluis wilt .... oh wacht, dan ben je strafbaar, want zelfs bij een overval mag jij het wapen niet tevoorschijn halen dan slechts NADAT er op je geschoten is, anders is de door jou toegepaste -dreiging van- geweld disproportioneel.

Mocht het dan alsnog goed aflopen, dan wacht een shitstorm aan juridische ellende... niet voor de overvallers, maar voor jou.

In feite mag jij bij een overval niets anders doen dan de politie bellen, melden dat je wordt overvallen, en tot god bidden dat die stem aan de andere kant van de lijn niet antwoord met "dan kunt U volgende week een afspraak maken om aangifte te komen doen".