Opgepast alle reaguurders in de gemeente Teylingen. De Hennepoelpolder/Veerpolder is vergiftigd door de Fransen. Het leven van 110 eenden is inmiddels ten einde. Voor het leven van 7 andere eenden wordt nog gevreesd. "Er zijn geen andere dode dieren gevonden de afgelopen week." Dus geen dode konijnen, mieren, pissebedden, vlinders of apen. Alleen maar eenden. Dode eenden. Wat hebben deze aquatische vriendjes ons ooit misdaan? Zijn ze voor niets gestorven? Hebben ze pijn geleden? Lusten ze brood? Zijn ze vrienden met meerkoeten? De velkant eerst? Voor meer informatie over wat een eend de hele dag doet gaat u naar spreekbeurten.info.