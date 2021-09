Had vandaag zo'n blaag voor de deur die me voedselpakketjes voor kinderen in afghanistan daar wilde aansmeren. I'm like: we hebben met 't hele Westen 2000 miljard geïnvesteerd in dat land, dat is 200x de jaarlijkse GDP en dan kom je me vertellen dat er NOG MEER GELD nodig is om mensen te redden.

Knul kon me geen garantie geven dat 't nu wel ging lukken, met meer geld.

Dus ik heb 'm maar gezged dat tussen de nieuwe klimaatplannen van timmerfrans, de stijgende bezineprijzen en de stijgende woningprijzen hij beter voor zichzelf kon gaan werken ipv die kiddo's in afghanistan wil ie ooit nog iets bereiken in het leven.