Wilders spreekt geen diplomaats en dat maakt hem in de ogen van Kaag gestoord.

Ik heb in mijn loopbaan met de (on)nodige psych-ologen en -iaters te maken gehad en ben toen al snel tot de ontdekking gekomen dat de -opaten over het algemeen normaler waren.

Kaag, zelf niet helemaal kosher in de bovenkamer, is de hele dag omgeven met mensen als Jetten en Rutte en denkt nu dat zij het nieuwe normaal zijn, niet meer in staat "gewone" mensen als zodanig waar te nemen.