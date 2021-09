@Nostra da Mus | 22-09-21 | 15:13: het is deugen of voor racist uitgemaakt worden. Een portie gezond nationalisme is extreemrechts. Niet geloven in windmolens is klimaatontkenner. Mannelijkheid is vrouwonvriendelijk. Je echt uitspreken over het geloof van de vrede is islamofobie. De leraar zonder hoofd was het zelf schuld en Akwasie is een woordkunstenaar. Minderminderminder stikstof mag wel gezegd worden. Cash geld is voor criminelen en wapens en bosjes zijn de schuld van de incidenten. Cultuur is goed zo lang het niet de onze is. Wegkijken is beter dan handhaven. Fragiele techniek is duurzaam.

Tjonge, wat hebben we toch veel geleerd de afgelopen jaren.

Hebben we er nog meer?