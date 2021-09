Salaris ? Voor WAT ? Wat doet dat kind dan ?

Maar ja, laten we eerst even een biri doen en wat lekkers eten. Nou jongens (m/v/x) Wie heb er zin in wat CAMARONES RANCHEROS te snacken ? (Me ! Me ! Me !) Leave it to the Asteroid. Comes for the baker. Dit recept heb ik van een Mecicaanse amigo en het is "KEI" makkelijk om te maken. This is easier than squeezing the shit out of a circus dwarf.

1) Uitje hakken en fruiten. Bak deze cebolla in BOTER, niet olie.

2) Doe hier knof bij. Persoonlijk doe ik niet te zuinig met de knof.

3) Stuk of 4 tomaten (niet uit blik) in blokjes cutten en erbij mikken. Laten pruttelen.

4) Een (milde) peper als Anaheim / Jalapeno, in stukjes erbij. Groene paprika mag ook.

5) Nu de garnaals. Ik gebruik de wok garnaals van de Dirk (goedkoper = meer geld voor bier)

6) Kwak er een blikje Salsa Chile Fresco bij, verkrijgbaar bij de betere toko.

Het merk El pato heeft mijn voorkeur. Salsa rojo dit is.

6 ) even laten pruttelen, mik er evt. wat tomatensap bij. Eerst moeten de garnaals wel van kleur veranderen tot ze gay roze zijn.

7) Cilantro hier ook wel bekend als koriander, Gooi dat op dit.

That's all folks. Goed te knagen met RIJST.

(En strax post ik misschien wel een receptje voor ECHTE tacos,.)