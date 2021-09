:

O zeker, ben ik met je eens. Bij ongewijzigd beleid zal op een bepaald moment - en dan hebben we het niet over 50 jaar, eerder moet je in termen denken van 2 á 3 decennia - het zg 'point of no return' worden gepasseerd, waarna we hard op weg zijn naar een soort status die vagelijk het midden houdt tussen derdewereldland en een westers, eerstewereldland. Rond het einde van deze eeuw zullen we dan echt een raar soort derdewereldland zijn geworden, met grote armoe en krottenwijken en 'shanty-towns' in en rond de grote en middelgrote steden, en allerlei tentenkampen waarin de totaal kansloze 'new arrivals' uit de derde wereld bivakkeren, die zich in leven houden met 'hosselen', bedelen, en klein criminaliteit.

Nou ja, ik ben er dan niet meer, gelukkig.