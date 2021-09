Dit fragment zegt veel, heel veel over wat er in het hoofd van Rutte omgaat. "Om de relaties met de media te herstellen" denkt Rutte aan een douceurtje richting die media, aan iets toestoppen, iets afkopen, aan een etentje met een goed flesje wijn of zo. Hij denkt niet aan een goede communicatie met die media, hij denkt niet aan eerlijk zijn, aan open zijn, aan de waarheid spreken, aan helder communiceren, aan het beeste bij zijn naam noemen, o nee, hij denkt aan plezieren, fêteren, in de watten leggen, gunstig stemmen, zoete broodjes bakken. Dat is hoe Mark Rutte de wereld waarin hij rondloopt ziet, als een wereld die te manipuleren is, gemanipuleerd mag worden, gemanipuleerd moet worden. Voor Mark Rutte is elke intermenselijke relatie eenrichtingverkeer, manipulatie van de ander, meedogenloos, tot op het punt dat die ander zich gewonnen geeft en braaf doet wat Mark zegt. Achter die jongensachtige lach, die schijnbare benaderbaarheid, die gespeelde aandacht voor de zorgen en wensen van de ander gaat een mens zonder enig mededogen schuil, een machtswellusteling, een man met psychopatische trekken, en wellicht werkelijk een psychopaat. Denk het lachje weg, kijk hem recht in de ogen en je ziet kilheid, gevoelloosheid, ijzige koude. Mark Rutte kan zonder verder enige emotie te tonen vertellen hoe "verschrikkelijk" hij iets vindt, maar het glijdt langs hem af, letterlijk. want hij voelt het niet.

De relaties met de media hoeven niet hersteld te worden. De media zijn, althans op papier, onafhankelijk en hoeven helemaal geen relatie op te bouwen met Mark Rutte. Die relatie ligt vast. De een is bestuurder, de ander journalist, de journalist bevraagt beleefd de bestuurder en de bestuurder geeft op beleefde wijze antwoord. Nee, een relatie met Mark Rutte buiten die standaard relatie tussen journalist en bestuurder is levensgevaarlijk, want het kan geen gezonde relatie zijn. Mark Rutte is een manipulator, en in elke relatie die hij aangaat zal hij de volledige regie willen voeren, onvebiddelijk en zonder enige uitzondering.

Neem een glas wijn aan van Mark Rutte, en je kunt er zeker van zijn dat je jezelf daarmee hebt uitgeleverd, als het al niet het geval was.