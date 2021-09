De Etna rommelt al ruim een jaar lang. Niks bijzonders. Het wordt interessanter als je naar de andere kant van de wereld gaat kijken. Er is dit jaar al een heel elftal van vulkanen aan het rommelen. Het zijn allemaal stromers, zoals bijvoorbeeld in Ijsland of Hawaii. Er is zelfs een drie-eenheid gaan rommelen in Alaska en dan heb je er ook nog eentje aan de overkant van de Beringzee, die de trigger was. Het zijn geen drie losstaande vuurspuwers, maar het is een vulkaancomplex. Daar moet je goed op letten, want ze triggeren dus weer andere complexen. Met een beetje pech ontploft straks heel Yellowstone. Maar voorlopig is dat hellebeest nog in diepe slaap. Gaan we er allemaal aan? Geen idee, want ik ben geen vulkanoloog. Overigens rommelt het ook in Midden Amerika en Zuid Amerika. Die vulkaan met een onuitspreekbare naam is al ruim 2 jaar aan het roken en vuurspuwen. Gelukkig weten we tegenwoordig dat het door de klimaatverwarming komt en dat ligt aan de Mens. We leven in roerige tijden, en ik betwijfel of dit aan de mens als soort ligt. Hardmaken is voor mij niet te doen, maar ik heb een zwaar vermoeden dat de Zon een rol speelt in het vulkanenverhaal. Maar ook dat mag niet geroepen worden van de klimaatkanjers die in opdracht van de UN alles mogen roepen wat ze willen, mits het in het straatje past van de oppermuppets die achter het gordijn staan toe te kijken. En nee, die oppersmurfen kunnen geen vulkanen op commando laten ontwaken. Het is ook geen HAARP.