@van Oeffelen | 21-09-21 | 12:52: O, gaan we op die toer. Wat als ik uw vrouw of man keihard neem voor de camera, en u bent het ermee eens? Dan ben ik misschien best een ranzig persoon, maar het is niet tegen de wet. Nu wordt er al behoorlijk lang een mens met ranzig haar en waarschijnlijk andere normen steeds op de korrel genomen, maar enige vorm van bewijs dat ie niet deugt is er gewoon niet. Zullen we het eens een keer over al die nieuwe Nederlanders hebben, die een bewezen harem hebben. Ik kan direct de buurman van 3 huizen verder aanwijzen. Maar dat durft niemand, want niemand durft die viezerik aan te wijzen. En een harem onderhouden is in ons land gewoon verboden. Het gaat tegen de wet. Maar dan bent u nergens te bekennen. Waarschijnlijk ergens in de bergen in Zwitserland op survivaltocht, en als vermist opgegeven. Ik weet niet of Graus deugt, maar de heksenjacht op Graus zou niet mijn hobby zijn. Als ie fout is, dan staat er ergens een boom met een hoge tak klaar. Als hij een ranzig bestaan leidt, maar wel binnen de kaders van de wet, laat je hem met rust.