Dion Graus heeft een fractiemedewerkster van de PVV gedwongen tot "heel veel ernstige dingen". Dat is letterlijk het verwijt zoals het in NRC geformuleerd staat vandaag. Nou is die Graus sowieso de meest geflipte pinguïn in de pecking order van het parlement, maar dat is wel een tamelijk vage beschuldiging. Hij zou de vrouw ook alcohol gegeven hebben, 'wat ze niet gewend was' (is ze soms moslim of zo?) en hij zou haar hebben gestalkt nadat ze hem afwees. NOU. In vergelijking met de vorige onthulling over hoe Graus de Plenaire Zaal als een uitwoonhut gebruikte om zijn beveiligers over zijn ex-vrouw heen te jagen, of hoe dat ook zat. Gelukkig gooit Graus zelf wat saus over deze roddel met het citaat "Graus ontkent de beschuldigingen tegenover NRC, en spreekt over „een complot” van een deel van de PVV-fractie tegen hem." OEH, intriges in de inner werkings van de ijzeren fractie! En dus is de titel van het topic 'Dion Graus: 'PVV-COMPLOT TEGEN DION GRAUS'' en niet 'PVV’er Dion Graus opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik' (geen Nurk-link want je loopt toch maar tegen een paywall aan, hier het TT101'tje:)