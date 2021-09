[verslag derde zitting microagressie, 5 mei 2023]

[De voorzitter] "Meneer Viking, ik lees even uit het proces-verbaal. Op 3 september 2022 schrijft u in uw appgroep 'jongens, ik heb nog een paar Asterixen dubbel. iemand interesse'. Klopt dat?"

[FustViking] "Dat zou zomaar kunnen. Ziet u, we waren de bovenverdieping aan het uitmesten en ik dacht...-"

[VZ} "U dacht. Hm. Ik ben héél benieuwd wat u dacht. Ik denk dat de hele commissie daar wel benieuwd naar is..."

[FV] "... ik dacht: misschien kunnen we daar iemand blij mee maken. Ik heb er zelf altijd enorm om kunnen lachen, mijn kinderen ook en..."

[VZ] "Zozo. Hm. Om kunnen lachen. U vond dat grappig? Ziet u het probleem meneer Viking?"

[FV} "Ik zie niet echt wat..."

[VZ] "En dat gif wilde u niet alleen uw kinderen voeren, nee u wilde het ook verspreiden. Onder uw ongetwijfeld witte vrienden. We hebben de namen van de appgroep dus ontkennen van deze witheid heeft geen enkele zin."

[FV] "Maar het zijn strípverhalen. Getekende poppetjes..."

[VZ] "*Wítte* poppetjes.."

[FV] "... witte poppetjes die van alles meemaken. Rond 50 voor Christus."

[VZ} "Hoho. Kijk, daar gaat u weer. 50 jaar voor de moderne telling bedoelt u. Past u een beetje op uw woorden?"

[FV} "50 jaar voor chr- eh, moderne telling... daar zit toch geen kwaad in?"

[VZ] "Geen kwaad in zegt u. Ik denk niet dat het aan u is om te bepalen wat er wel en niet kwaad is. Laat dat maar aan de commissie over. Hoeveel Asterixen bezat u?"

[FV] "Allemaal. Daarom had ik ook dubbele."

[VZ] "We gaan even een stapje terug. Op 22 augustus dat jaar was er de mogelijkheid om in uw dorp niet-inclusieve lectuur ter verbranding aan te bieden. Bij de huiszoeking een maand later is de complete Asterix-collectie bij u teruggevonden. Hoe verklaart u dat?"

[FV] "..."

[VZ] "Dan heb ik het nog niet over het eveneens bij u aangetroffen album 'Kuifje in Afrika'. U wist dat dit werk op de inclusiviteitsindex staat?"

[FV] "Nee dat wist ik niet"

[VZ] "Maar iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen... Xianasha, leg jij even vast dat meneer impliciet schuld bekent? Hoeft niet met letters hoor, filmpje is ook goed..."

[FV] "Mag ik nog wat vragen?"

[VZ] "Nee dat mag u niet. Wij stellen hier de vragen. Iemand nog vragen? Abdul jij? Nee? Xianasha misschien? Nee? Sterre, jij nog? Puck? Ook niet. Nou dan lijkt het me wel duidelijk. Even kijken [ritselt in papieren] blablablabla, ja, dat, hmmmm, bla oh ja hier: en veroordeelt de heer Viking tot een verlenging van zijn heropvoeding in Veenhuizen voor onbepaalde tijd. Parket wil deze misantrope fascist alstublieft verwijderen uit ons blikveld? Mo? Word effe wakker? Ja, dank..."

[FV wordt zwijgend weggesleept]

[VZ] "Xianasha, wie is de volgende?"

[Griffier] "Henk in 't Veld. Cultural appropriation. Liep over de parkeerplaats met boodschappen naar zijn auto terwijl er meer dan 4,5 centimeter boxershort zichtbaar was boven zijn joggingbroek. Vriendin droeg in 2006 nog dreadlocks."

[VZ} "Heerlijk. Bring 'em on!"