Kijk, die harvesters eens aan het werk. youtu.be/jMcZ0MYRokY Die lieden die ze bedienen vinden het machtig mooi werk (en het is het stiekem ook wel!). En als je denkt dat die dingen alleen in gigantische jungles worden ingezet, vergeet het maar. Ook in de Nederlandse bosjes, en dan kijken ze zo plotseling niet meer op een boompje meer of minder. In een vloek en een zucht is je bosje weg. Zelf gezien en ondervonden in Gelderland, je knippert even met je ogen en in een dagdeel is een heel bos geveld en opgeruimd. De omstanders werd uitgelegd dat het ruimen ging om een boze langsnuitboomtor die anders nog véél meer schade zou gaan aanrichten. Ja ja, zo lusten we er nog wel een paar.