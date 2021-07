Dit is niet meer leven in leugen. Dit is erger dan liegen, ernstiger dan liegen, smeriger en doortrapter dan liegen. Dit gaat dieper dan liegen. Dit tast het fundament aan van wat een gesprek van mens tot mens mogelijk maakt.

Friedrich Nietzsche stelde in "Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn" dat alles een leugen is, en dat de waarheid slechts bestaat uit die leugens waarover groep het eens is geworden. Ales we maar allemaal in hetzelfde geloven, dan nemen we op eenzelfde manier waar, en dan kunnen we over wat we gewaarworden praten en in gezamenlijkheid handelen.

Wat zich in Brussel ontwikkelt evenwel is een machine die zich zelfs niet meer aan de basisregel houdt dat er een 'common ground' moet zijn, een leugen die jij en ik allebei als waarheid zien. Brussel spreekt in dubbele tong, of zelfs driedubbele tong. Brussel zegt "groen", en dat kan honderd betekenissen hebben, en het doet er eigenlijk helemaal niet meer toe welke betekenis de burger eraan hecht. Het is zelfs helemaal niet meer nodig dat er betekenis aan gehecht wordt. Het onderscheid tussen waarheid en leugen wordt opgeheven, taal doet er niet meer toe, want er is geen sprake meer van een gesprek, van gezamenlijkheid, van interactie tussen mens en mens. Er wordt door de klerken slechts een kreet geslaakt, "groen", en het enige wat dan nog geldt is dat we ons dan onderwerpen. Aan wat? Dat weten we niet. Aan iets uit Brussel, om het even wat.