Het is Amsterdam zowaar gelukt om nog minder verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen beleid. Marieke van Doorninck, wethouder voor duurzaamheid en uiteraard GroenLinkser dan links, komt met het lumineuze idee om niet langer zelf haar werk te doen, maar gewoon honderd willekeurige Amsterdammers via een loting te selecteren en die te laten bepalen hoe de hoofdstad de uitstoot van CO2 verder gaat beperken. Uiteraard komt de vraag of we meer klimaatregels willen niet aan bod, want dat heeft Van Doorninck al voor u bepaald. Aangezien de verzonnen regels niets mogen kosten, blijft de groep vooral over met de optie om dingen te verbieden. Marieke belooft nu al dat de gemeente die plannen ook echt gaat uitvoeren, dus dit is de kans voor de immer geïrriteerde Amsterdammers om die ergernissen keihard in de illegaliteit te duwen. Kuttoeristen zat? Rolkoffers verbieden, want mensen die deze krengen meeslepen stoten meer CO2 uit! Hond van de buren vervelend? Tijd voor een verbod op die vleesetende CO2-machines die we huisdieren noemen. Last van spelende kinderen op straat? Alle peuters en kleuters in een biomassacentrale om het klimaat te redden! Schaf anders gewoon heel Amsterdam af, dat is pas goed voor het klimaat! U stelt voor en de gemeente gaat het uitvoeren! Marieke belooft het.