Het ongestoord afknallen van konijntjes, hertjes en zwijntjes op Kroondomein Het Loo zit er voorlopig niet meer in voor Koning Willem-Alexander. Nou ja, mag wel, maar dan kan hij fluiten naar de subsidie van 4,7 miljoen euro die hij jaarlijks ontvangt voor het beheer van het natuurgebied. Om nog in aanmerking te komen voor deze kruiwagen vol belastinggeld moet het gebied voortaan vrijwel het hele jaar geopend zijn voor het gewone gepeupel, schrijft minister Schouten vandaag aan de Tweede Kamer. En dat is een tegenvaller voor Prins Pils Koning Krat die het gebied graag een paar maanden per jaar volledig afsluit zodat toevallige voorbijgangers niet zien hoe hij persoonlijk de laatste adem uit Bambi perst. Dat vermoeden we in ieder geval, want officieel is het park dan dicht vanwege "de persoonlijke levenssfeer" van de koning. Maar dergelijke privacy moet hij voortaan uit eigen zak betalen en we weten allemaal dat hij dat geld liever uitgeeft aan patserige speedboten en Griekse villa's. Dus dan sta je plots voor een dilemma met je Zandvoort-gebruinde kop: wil ik liever diertjes jagen in mijn eigen natuurgebied of MILFs jagen in mijn Griekse midlifecrisisboot? Wat een zwaar leven heeft die man toch...