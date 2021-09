Een dezer dagen in het AD: een interview met een gevluchte tolk en het heldenwerk dat gepaard ging met de evacuatie. Daarna in de Volkskrant: een vrouw die nét mee kon op een vlucht over hoe heldhaftig de nederlanders hebben gehandeld in die moeilijke omstandigheden. Dan nog een ceremonie van de premier of koning om de helden te onderscheiden en over een half jaar denkt iedereen dat alles succesvol is gelopen althans dat 'zonder kaag en onze overheid alles veel erger had kunnen aflopen'.

We leven in een post-thuth tijdperk. Dit is onze 'Afghaanse kwestie'.

Let the spin begin!